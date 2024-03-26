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Trabzonspor'dan tutuklanan taraftarlarıyla ilgili açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, maç sonu çıkan olaylar nedeniyle bordo-mavili 5 taraftar tutuklanmıştı. Karadeniz temsilcisi, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 14:51 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 15:09
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Trabzonspor'dan tutuklanan taraftarlarıyla ilgili açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası olaylar çıkmış ve bordo-mavili 5 taraftar tutuklanmıştı. Bordo-mavililer konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada; "17 Mart 2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası uzatılan gözaltı süresi sonucunda 13 taraftarımızın 5'inin basit yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından tutuklanmasına karar verilmesinin üzerinden tam 7 gün geçti. Haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlar reddedilmiş olup haksız ve mesnetsiz tutukluluk süreci devam etmektedir.

Ancak aynı soruşturma dosyası üzerinden ve yine aynı taraftarlarımızca Fenerbahçeli futbolcular hakkında yapılan şikayetler ile ilgili olarak ise henüz somut bir gelişme olmamıştır. Haksız bir şekilde ve hiçbir hukuki dayanağı olmadan tutuklanan taraftarlarımızın bir an evvel serbest bırakılmasını, adaletin herkese eşit şekilde tecelli ettirilmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz." denildi.

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