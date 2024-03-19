Haberler Trabzonspor Moraller bozuldu

Moraller bozuldu

Trabzon’un F.Bahçe’ye mağlup olması ve çıkan olaylar moralleri bozdu. Avcı, “2-0’a rağmen reaksiyon gösterdiniz. Maçı da alabilirdik” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 06:50
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Moraller bozuldu

Bordo-mavili ekipte Fenerbahçe karşısında alınan 3-2'lik yenilgi moralleri bozdu. Mağlubiyetin yanı sıra maç sonunda çıkan olayların da oyuncuları etkilediği öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularına maç sonunda kısa bir konuşma yaparak, "Devre arasında size oyuna dahil olacağımızı söylemiştim ve bunu yaptınız. Hatta maçın ikinci yarısını domine eden taraf oldunuz. 2-0'a rağmen iyi reaksiyon gösterdiniz. Maçı alabilirdik ama olmadı. Sahada kalıp mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

PROVOKATÖRLER

Yerel gazeteler Trabzonspor- Fenerbahçe derbisine geniş yer ayırdı. Kuzey Ekspres, "Şapkadan rezillik çıktı" başlığını atarak, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun fotoğraflarını kullandı. Günebakış, "Provokatörler" başlığını attı. Sonnokta da hakeme tepki göstererek, "Meler böyle istedi" dedi. Taka da "Son gol öncesi faulü vermedi" ve "Şapkadan çıkar tavşan" başlıklarıyla çıktı.

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