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Trabzonspor Abdullah Avcı ile derbilerde başarılı sonuçlar alıyor!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile derbi mücadelesinde karşılaşacak. Bu mücadele öncesi, bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın derbi karnesi dikkat çekiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 11:29
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Trabzonspor Abdullah Avcı ile derbilerde başarılı sonuçlar alıyor!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda genel olarak başa baş sonuçlar aldı. Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 17 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA HİÇ YENİLMEDİ

Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamladı.

BU SEZON SADECE FENERBAHÇE'Yİ YENDİ

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 büyük maça çıkarken sadece Fenerbahçe'yi yendi. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde bu sezon oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakip sahada 3 puan çıkarmayı başardı. Karadeniz ekibi, ancak son 2 karşılaşmada Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

MAÇLAR VE SONUÇLAR

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2
2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2
2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1
2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0
2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor 2-1
2023-2024 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-3
2023-2024 Trabzonspor-Galatasaray 1-5
2023-2024 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0

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