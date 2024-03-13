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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic bombası! Türkiye'ye davet edildi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hırvat yıldız ile masaya oturdu... Hatta Borna Barisic, son detaylar için Türkiye’ye davet edildi. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Borna Barisic bombası! Türkiye'ye davet edildi

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Trabzonspor, gelecek sezon için transfer atağına şimdiden başladı. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan ve en az 5-6 banko futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen yönetim, ilk bombasını sol bekte patlatmak üzere: Borna Barisic. Başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı daha önce, "Şampiyonluk sezonunda olduğu gibi lig bitmeden transferleri sonuçlandırmaya çalışacağız" demişti. Şampiyonluk döneminde transferlerin önemli bir bölümünü yaz hazırlık kampına yetiştiren bordo mavililer, gelecek sezon planları doğrultusunda resmi adımlara başladı. İsmi daha önce de Karadeniz devi ile anılan Hırvat futbolcu Borna Barisic için yeniden girişimlere başladı.

ORTA SAHA VE FORVET GİRİŞİMİ

İki sezon önce Trabzonspor'a transferi son anda gerçekleşmeyen 1.86 boyundaki futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini bir fırsat gören bordo mavililer, bir an önce bu işi bitirmek istiyor. Karadeniz devinin yetki verdiği menajerlerin futbolcu ile masaya oturduğu ve ilk temasların son derece olumlu geçtiği belirtiliyor. Hatta 1.86 boyundaki yıldızın Türkiye'ye davet edildiği, son görüşmelerin ardından imza atılabileceği vurgulandı. Eren Elmalı'nın Fransa'dan teklif getirme ihtimaline karşın bu hamleyi yapan Trabzonspor ayrıca orta saha, forvet için de belirlenen isimlerle temaslara başladı ve lig bitmeden bu bölgedeki takviyeleri yapmak istiyor.

Yunus Emre SEL

18 GOL, 78 ASİST YAPTI

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Barisic, bu sezon Rangers'ta 29 maça çıktı, 1 gol attı ve 6 da asist yaptı. Lig kariyeri boyunca toplamda 364 maçta görev alan oyuncu, takımına 18 gol ve 76 asistlik katkı sağladı.

RIDVAN ÖN PLANA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon sol bek rotasyonunda Rıdvan Yılmaz'ın önünde bulunan Borna Barisic bu sezon geri plana düştü. İskoç kulübü, Barisic ile yola devam etmeyi planlamıyor.

35

Hırvatistan Milli Takım formasını 35 kez giyen Barisic, 1 gol 3 asistle oynadı.

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