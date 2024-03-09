Fırtına’ya 2 taze kan

Trabzonspor, altyapıdan yetişen Muhammed Ali Çamkerten ve Zekeriya Berk Bulut ile dün 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yönetici Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı'nın yer aldığı törende, Çamkerten ve Berk Bulut ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

HAYATIMIN İMZASI

19 yaşındaki orta saha Muhammed Ali Çamkerten, hayatının en önemli imzasını attığını belirterek, şunları kaydetti: "Hayatımın en mutlu, gururlu günü. Trabzon'da doğmadım ama Trabzonsporlu bir ailenin Trabzonsporlu çocuğu olarak büyüdüm."

EN ÖNEMLİ ADIM

HAYALINI kurduğu yolculuğun en önemli adımını attığını aktaran 18 yaşındaki sol kanat Bulut, "Aileme, hocalarıma, yönetimimize ve kulüp personelleri ile beni bu yolculukta destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.