Haberler Trabzonspor Sorumluluk Visca’da

Sorumluluk Visca’da

Takım arkadaşlarını sık sık motive eden Boşnak yıldız, Alanyaspor mücadelesi sonrasında yine devreye girdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sorumluluk Visca’da

Trabzonspor'un geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçına kadar üst üste aldığı galibiyetlerde takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantılarla ön plana çıkan Edin Visca, bir kez daha sorumluluğu üstlendi. Boşnak yıldız, bu kez Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında takım arkadaşlarıyla görüşme gerçekleştirdi. Bu tür sonuçların dalgalanmalara sebebiyet vermemesi gerektiğini paylaşan 34 yaşındaki oyuncunun, özellikle bireysel anlamda sergiledikleri performanslarla eleştirilen futbolcularla bir araya geldiği öğrenildi. Yenilgi sonrası takım arkadaşlarına verdiği destekle takdir toplayan Edin Visca, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından da takım kaptanı Uğurcan Çakır'a bu tür konularda yardımcı olması için görevlendirildi.

DİĞER
Survivor Avatar Atakan’ı unutmadılar! Doğum gününde Survivor Atakan maskesi gülümsetti!
Başkan Erdoğan ile görüşecek! Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkye'ye geliyor
F.Bahçe'nin yıldızı Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak!
Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rol model Meunier! Yeni transferlere örnek olacak
Trabzon - F.Bahçe maçı için flaş seyirci kararı!
8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Resimli Dünya Kadınlar Günü mesajları
Canlı altın ve dolar kuru takibi (8 Mart Cuma)
İşte Süper Loto sonuçları (7 Mart)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaferin rengi Zaferin rengi 01:54
Yemek sonrası hediye Yemek sonrası hediye 01:54
F.Bahçe Beko R. Madrid'i devirdi! F.Bahçe Beko R. Madrid'i devirdi! 01:54
Kartal: Net bir galibiyet aldık! Kartal: Net bir galibiyet aldık! 01:53
Kartal’dan sürpriz yok Kartal’dan sürpriz yok 01:53
Ferdi canlandırdı Ferdi canlandırdı 01:52
Daha Eski
Kartal: Net bir galibiyet aldık! Kartal: Net bir galibiyet aldık! 01:52
Çağlar da sakatlandı Çağlar da sakatlandı 01:52
Hedef final Hedef final 01:51
Bartuğ Elmaz: Büyülendim Bartuğ Elmaz: Büyülendim 01:51
Özel bir oyuncu Özel bir oyuncu 01:50
Türk’ün kalbi senle atar! Türk’ün kalbi senle atar! 01:50