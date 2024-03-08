Sorumluluk Visca’da

Trabzonspor'un geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçına kadar üst üste aldığı galibiyetlerde takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantılarla ön plana çıkan Edin Visca, bir kez daha sorumluluğu üstlendi. Boşnak yıldız, bu kez Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında takım arkadaşlarıyla görüşme gerçekleştirdi. Bu tür sonuçların dalgalanmalara sebebiyet vermemesi gerektiğini paylaşan 34 yaşındaki oyuncunun, özellikle bireysel anlamda sergiledikleri performanslarla eleştirilen futbolcularla bir araya geldiği öğrenildi. Yenilgi sonrası takım arkadaşlarına verdiği destekle takdir toplayan Edin Visca, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından da takım kaptanı Uğurcan Çakır'a bu tür konularda yardımcı olması için görevlendirildi.