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Trabzonspor 5 takviye yapacak

Son dakika spor haberleri... 13 yabancısı bulunan Trabzonspor'da yaz döneminde çok büyük bir değişim yaşanacak. Birçok oyuncu gidecek, en az 5 transfer gerçekleştirilecek. İşte bordo-mavililerde yaşanan son gelişmeler... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor 5 takviye yapacak

Trabzonspor yaz transfer dönemi öncesi planları netleşmeye başladı. Büyük bir değişime gitmesi beklenen Karadeniz devinin şu anda kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunuyor. Gelenler olacağı gibi gidenler de çok olacak. Kiralık futbolcular Pepe, Onuachu ve Benkovic'in sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Bordo-mavili yönetimin ilk hedefi, özellikle Onuachu ile yola devam etmek. 29 yaşındaki Nijeryalı forvetin durumuna göre en az 5 takviye yapılması bekleniyor. Pepe için ise henüz bir karar verilmemiş durumda. Benkovic ile yollar ayrılacak.

5 OYUNCU KİRALIKTAN DÖNECEK

Ayrıca Fernandez, Fountas ve sakatlık sorunları yaşayan Orsic'in kaderleri de sezonun geri kalan bölümünde belirlenecek. Kiralık olarak başka kulüplere gönderilen 5 isim de Trabzonspor'a geri dönecek. Ama şimdilik bu oyuncularla devam edilmesi planlanmıyor. Bu futbolcular arasında Flavio (Al Taaowun), Lahtimi (Wydad), Gomez (Cadiz), Kourbelis ve Teklic (Karagümrük) bulunuyor. Fırtına'nın öncelikli ihtiyaçları arasında box-to-box tarzında oynayan bir orta saha ve sol bek bulunuyor.

YABANCIYA 'YABANCI'

Sezon başından bu yana yerli ve yabancı olmak üzere 32 oyuncunun süre aldığı Karadeniz devinde, yerli oyuncu kullanma oranı yüzde 45, yabancı oyuncu kullanma oranı ise yüzde 55 oldu. Kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunduran Karadeniz devi, 4 büyükler arasında en az yabancı kullanan takım oldu.

AVCI İLE PLAKAYI BULDU

Ligin 26. haftasında Pendik'i 2-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde 61. galibiyetini aldı. Bordo-mavililer, Avcı ile sahaya çıktığı 111 lig maçında 61 galibiyet, 32 beraberlik, 18 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, başarılı hoca ile 1 şampiyonluk, 2 Süper Kupa aldı. 1.93 puan ortalaması elde etti

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