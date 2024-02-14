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Trabzonspor tam bana göre

“Premier Lig’e geri dönmek ister misin?” sorusuna Onuachu, “Artık Trabzonspor’da mutluyum, benim gücüme göre, kaliteme göre oynuyorlar” yanıtını verdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor tam bana göre

Southampton'dan 1 yıllığına 1.5 milyon euro'ya kiralanan Paul Onuachu'dan bordo-mavililere müjde... The Nation'a konuşan 29 yaşındakiNijeryalı forvet, "Premier Lig'e geri dönmek ister misin?" şeklinde gelen soruyu şöyle cevapladı: "Kim Premier Lig'de oynamak istemez ki? Ama eğer benim orada bulunduğum durumun aynısı olacaksa, istemezdim. Artık Trabzonspor'da mutluyum, benim gücüme göre oynuyorlar, benim kaliteme göre oynuyorlar. Bir futbolcu olarak her zaman sizin gücünüze göre oynayacakları bir kulübü seçmelisiniz. Tabii bunu kazanmak için de çok çalışmanız gerekiyor."

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