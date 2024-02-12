Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 27, 28 veya 29 Şubat tarihinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.