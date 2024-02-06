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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Alioski sürprizi!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde harekete geçiyor. Bordo-mavililer sol bek mevkisini güçlendirmek için daha önce Fenerbahçe forması giyen Alioski için temasa geçti. İşte haberin detayları... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 06:50
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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Alioski sürprizi!

Menajerler de birçok oyuncunun adını yönetimin masasına koyuyor. Bunlardan biri de Ezgjan Alioski. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Kuzey Makedon futbolcu, Al Ahli'den ayrılacak. Kontratı sezon sonu bitiyor ancak Suudi Arabistan temsilcisi onu bedelsiz göndermeye hazır. Scout departmanı oyuncuyu özellikle de son dönemini inceleyip bir rapor hazırlıyor. Bu rapor teknik direktör Abdullah Avcı'nın da önüne gidecek. Yönetim son kararı deneyimli çalıştırıcıya bıraktı. Bu sezon 19 maçın 4'ünde sahne aldı. Golü yok, 1 asisti var.

SOL AYAĞI RAKET GİBİ

Ezgjan Alioski'nin en önemli özelliği sol koridoru baştan sona çok iyi kullanması. Savunmada diri, hücumda son derece etkili. Açık pas kanallarını ve koşuları doğru değerlendiriyor. Çok top kazanıyor. Ancak ikili mücadelelerde fazla cesur değil. Bu sebeple fazla sarı ve kırmızı kart görüyor.

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