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Trabzonspor'un Kasımpaşa mesaisi başladı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bordo mavililer maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 16:55
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Trabzonspor'un Kasımpaşa mesaisi başladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise teknik ısınmanın ardından koordinasyon, rondo ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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