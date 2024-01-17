Haberler Trabzonspor 'Yapma ya' diyecekler

'Yapma ya' diyecekler

Bir stoper ve bir orta saha ile görüşüyoruz. Gelen futbolcuları duyan herkes ‘Yapma ya nasıl aldı’ diyecek. Gelecek yıl tamamen yarışın içinde yer alacağız

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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'Yapma ya' diyecekler

TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, Sporstube'a konuk oldu ve transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Doğan, "Şu anda hocamızın tespit ettiği iki oyuncu var. İkisiyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Genç oyuncular, geliştirip satabileceğimiz isimler de alacağız. Para kazanmamız gerekiyor" dedi. Görüşülen iki futbolcudan birinin stoper, diğerinin orta saha olduğunu ifade eden Başkan, yapılacak transferlerin kimsenin tartışamayacağı ve herkesin duyduğu zaman 'Yapma ya nasıl aldı' dediği oyuncular olacağını belirtti. Doğan, bu tarz isimler dışında transfer yapmayacaklarını da vurguladı.

HEDEFIMIZ TÜRKIYE KUPASI

HEM ekonomik sorunları aşan hem de yarışan bir takım oluşturmaya çalıştıklarına dikkat çeken bordo-mavili kulübün başkanı, "Trabzonspor'u sürdürülebilir ekonomiye sahip Türkiye'deki ilk kulüp haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Doğan, Avcı ve sistemine çok güvendiğini, bu değişim sürecinde taraftarlardan destek beklediğini kaydetti. Bu sezon gerçekçi hedeflerinin üçüncülük ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu belirten Doğan, gelecek sezon ise yarışın tamamen içinde olacak bir Trabzonspor oluşturmak istediklerini dile getirdi.

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