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TRABZONSPOR HABERLERİ: Yunas basını açıkladı! Bakasetas Panathinaikos ile anlaştı

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor ile sözleşme uzatmayan Bakasetas'ın yeni takımı belli olmak üzere. Yunan basınında yer alan haberde Bakasetas'ın Panathinaikos ile anlaştığı duyuruldu. İşte haberin detayları... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:37 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:38
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MEHMET CEM ÇAKIR
TRABZONSPOR HABERLERİ: Yunas basını açıkladı! Bakasetas Panathinaikos ile anlaştı

Trabzonspor'un yıldız ismi Bakasetas'ın geleceği netleşmek üzere.

Bordo-mavililerle yapılan sözleşme uzatma görüşmelerine olumlu dönüş yapmayan Yunan yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor.

fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos oyuncuyla anlaşma sağladı.

Haberin detayında Bakasetas için Trabzonspor ile de anlaşma sağlayan Yunan ekibi bu hafta oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası transferi tamamlayacak.

Bakasetas, Trabzonspor formasıyla bu zamana kadar 121 maçta görev aldı.

30 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 33 gol, 24 asist üretti.

İŞTE O HABER:

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