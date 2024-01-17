TRABZONSPOR HABERLERİ: Yunas basını açıkladı! Bakasetas Panathinaikos ile anlaştı

Trabzonspor'un yıldız ismi Bakasetas'ın geleceği netleşmek üzere.

Bordo-mavililerle yapılan sözleşme uzatma görüşmelerine olumlu dönüş yapmayan Yunan yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor.

fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos oyuncuyla anlaşma sağladı.

Haberin detayında Bakasetas için Trabzonspor ile de anlaşma sağlayan Yunan ekibi bu hafta oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası transferi tamamlayacak.

Bakasetas, Trabzonspor formasıyla bu zamana kadar 121 maçta görev aldı.

30 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 33 gol, 24 asist üretti.

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