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Trabzonspor Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta karşılaşmasında 11 Ocak Perşembe günü Trabzonspor, evinde Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 10:52
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Trabzonspor Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

Bordo-mavili takım, ligde 33 puanla 3. sırada yer alırken Yılport Samsunspor ise 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, son 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe forma giyemeyecek. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları sürüyor.

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