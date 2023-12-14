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Trabzonspor İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor, Süper Lig’in 17'nci haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 13:34
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Trabzonspor İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Kondisyon çalışmasıyla devam eden antrenman taktik ağırlıklı çalışmayla sürdü.

Bugünkü antrenmanda; sakatlık sonrası rehabilitasyon süreci devam eden Orsic, sol baldır bölgesindeki kas yaralanması nedeniyle sakatlığı bulunan Göktan Gürpüz, boyun bölgesinde kas spazmı olan Fountas, sol uyluk ön adale bölgesinde yaşadığı kas yaralanması kayanlı sakatlık yaşayan Fernandes, sağ arka adale bölgesinde yaşadığı kas yaralanması buluan Nicolas Pepe ile üst solunun yolu enfeksiyonu yaşayan Onuachu, Vişça ile Enis Bardhi yer almadı.

Bordo-mavili takım yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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