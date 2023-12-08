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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme için geri sayım başladı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavililere son olarak Nijeryalı eski yıldızı Anthony Nwakaeme'den transferde müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme için geri sayım başladı!

Şampiyonluğun ardından Trabzon'dan ayrılan ve kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Anthony Nwakaeme, yeniden bordo-mavili takıma dönmek için geri sayımda. Taraftarların gittiğinden beri dönmesini istediği 34 yaşındaki sol kanadın transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı oyuncu, Al Fahya'nın Asya Şampiyonlar Ligi'nde Pakhtakor ile oynadığı maçta kadroda yer almadı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Nwakaeme'nin kadroda olmaması, transfer iddialarını da iyice güçlendirdi. Al Fahya'da ağırlıklı olarak forvette oynatılan Nwakaeme, bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada toplam 5 kez fileleri havalandırdı.

145

Fırtına'nın 2018-19 sezonunun başında İsrail ekibi Beer Sheva'dan 1.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Nwakaeme, bordo-mavili formayla çıktığı 145 maçta 47 gol ve 40 asistlik bir performans sergiledi.

AVCI ONU BEKLiYOR

Kontratının bitmesine 6 ay kalan Nwakaeme, kulübü ile görüşme halinde. Bonservisini almaya çalışan Nijeryalı futbolcu ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bir görüşme yaptığı ve 'Sihirbaz' lakaplı yıldızın dönmesine onay verdiği öğrenildi. Nwakaeme'nin Trabzonspor'a dönünce yıllık ücretinde de ciddi bir indirim yapması bekleniyor.

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