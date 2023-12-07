Kupa kolbastısı

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1'le eledi. Papara Park'taki karşılaşmaya hızlı başlayan Karadeniz devi, 3. dakikada öne geçti. Bakasetas'ın klas pasını alan Visca topu içeriye çevirdi. Fountas sert bir şutla takımını öne geçirdi: 1-0. Konuk ekip, 16'da eşitliği sağladı. Ahmet İlhan Özek'in soldan içeriye çevirdiği topu arka direkte Verheydt tamamladı: 1-1. 19'da Bakasetas'ın pasını alan Enis Destan, Fırtına'yı yeniden öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

ENİS VURDU, BAKA TAMAMLADI

Umut Güneş, Benkovic ve Enis Destan gibi oyuncuların bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmanın ikinci yarısına da Fırtına aynı kadro ile başladı. 62'de Fountas, soldan aldığı topla son çizgiye indi ve arka direğe ortaladı. O bölgede Enis Destan'ın yaptığı kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Bakasetas takip etti ve sert bir şutla skoru ilan etti: 3-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca bordo mavili takım rahat turladı. Kupayı daha önce 9 kez alan Karadeniz devinin hedefi bu yıl 10. defa mutlu sona ulaşmak

KUPA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

İik kez forma giyen Umut Güneş, kendisi için iyi bir maç olduğunu söyledi. 23 yaşındaki merkez orta saha, "Uzun bir süre sonra 11'de başladım ve 65 dakika forma giydim. Zor bir rakip olduğunun bilincindeydik. Kupa bizim için önemliydi. Öz güven kazanma açısından da önemliydi. Rekabet her takımda iyi bir şeydir. Oynasam da oynamasam da takım arkadaşımın da iyi olmasını sağlıyorum" dedi.

ÇOK ÖZEL MİSAFİRLER

Bordo mavili takım ile Çorum FK arasında oynanan Türkiye Kupası 4. tur maçında seremoniye Başkan Ertuğrul Doğan'ın özel davetlisi olarak şehit ailelerinin çocukları çıktı. Karadeniz devinin kulüp yetkilileri, çocuklar ile yakından ilgilendi ve onların tüm ihtiyaçlarını anında giderdi.

7 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Teknik direktör Abdullah Avcı, Çorumspor maçında büyük bir değişim yaptı. Ligde oynanan son Kayserispor maçının 11'inden Uğurcan, Baniya, Eren ve Visca'yı koruyan Avcı, diğer 7 ismi ise değiştird

İSRAİL'E SERT TEPKİ

Karadeniz devinin taraftarları kale arkası tribününe Gazze'de İsrail saldırılarını kınayan bir pankart astı. Pankartta, "Masumlara ve mazlumlara yapılan saldırıları lanetliyoruz" yazılırken, ölen çocukların fotoğrafları da kullanıldı.