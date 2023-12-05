Haberler Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Çorum FK ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Çorum FK ile karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de gösterdikleri inişli çıkışlı performansla bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral arayacak. Bugüne kadar 9. kez kupayı müzesine getiren bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde kupaya uzanmak istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 10:37
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Çorum FK ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 14. hadtasında sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.

Ligde beklentilerin gerisinde kalan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda evinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'yı ağırlayacak.

6 Aralık Çarşamba günü, saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Cem Özbay yapacak.

HEDEF AVRUPA

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını zora sokan Karadeniz ekibi, bu sezon Avrupa Kupalarına katılmayı hedeflerken, diğer taraftan ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmek istiyor. Daha önce Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu ve Süper Kupa kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupasını kazanmayı hedefliyor.

DAHA ÖNCE 9. KEZ KAZANDI

Trabzonspor, kupayı daha önce 9. kez müzesine götürdü. Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-1977 sezonunda kazandı. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanan final maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı ilk maçta 1-0 yenmiş ve ikinci maçın 0-0 tamamlanmasıyla ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

DİĞER
Dönemin efsane çiftiydi! Ünlü oyuncu ölen sevgilisi hakkında sessizliğini bozdu
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: PKK'ya 180 günde 13 bini aşkın operasyon! 502 terörist etkisiz hale getirildi
Galatasaray'da 4 ayrılık birden!
G.Saray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar!
Fırtına'da ayrılık yakın! İşte teklifin detayı...
Yüksek Lisans yapmak için ALES puanı kaç olmalı?
ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 ALES sonuçları açıklandı
GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ | GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 PS4'e çıkacak mı? SÜRPRİZ DETAY!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor gözünü kupaya çevirdi! Trabzonspor gözünü kupaya çevirdi! 10:36
NBA'de Pacers ve Pelicans yarı finale kaldı! NBA'de Pacers ve Pelicans yarı finale kaldı! 10:35
Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Galatasaray'da 4 ayrılık birden! 10:28
G.Saray'ın ara transfer bombası! G.Saray'ın ara transfer bombası! 10:24
G.Saray eski yıldızını getiriyor! G.Saray eski yıldızını getiriyor! 10:01
Leiga Varşova Bahçeşehir'e konuk oluyor! Leiga Varşova Bahçeşehir'e konuk oluyor! 09:55
Daha Eski
Osayi'nin pozisyonu penaltı mı? Çakar yorumladı Osayi'nin pozisyonu penaltı mı? Çakar yorumladı 09:53
Scoutlar yine izledi! İşte yapılacak teklif Scoutlar yine izledi! İşte yapılacak teklif 09:33
Torino rahat kazandı! Torino rahat kazandı! 00:50
Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! 01:04
Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! 01:05
Bir oyuncu bazen ‘çok’ oyuncu Bir oyuncu bazen ‘çok’ oyuncu 07:38