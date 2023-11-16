Haberler Trabzonspor 64 takıma yardım

64 takıma yardım

Trabzonspor kentteki 64 amatör futbol takımına malzeme desteğinde bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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64 takıma yardım

Trabzonspor kentteki 64 amatör futbol takımına malzeme desteğinde bulundu. Kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Kadir Özcan Tesisleri'nde düzenlenen törende, amatör kulüplere yardımda bulunmanın Trabzonspor ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun (ASKF) görevlerinden biri olduğunu söyledi.

KUZEY KIBRIS'I KUTLADI

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de 40'ıncı yaşını kutluyor. Konu ile ilgili mesaj yayınlayan Trabzonspor, fotoğraf paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yıldönümü kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

TÜRKMEN'DEN TEPKi

Fırtına'nın stoperi Hüseyin Türkmen, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından sıkça İsrail'i kınayan açıklamalar yapan 25 yaşındaki stoper son paylaşımında yine İsrail'e ve destekçilerine ateş püskürdü: "Allah bu katliamı yapanları ve onları görmezden gelenleri kahretsin."

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