Trabzonspor’dan Galatasaray'a transfer çalımı!

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Borussia Dortmund ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Julian Brandt'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Başarılı on numara, geçtiğimiz sezon Dortmund formasıyla 41 resmi karşılaşmaya çıkarken, takımına 11 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Alman futbolcunun sözleşme durumunun da Trabzonspor'un iştahını kabarttığı ifade ediliyor. Karadeniz ekibinin, kadro planlamasındaki gelişmelere göre Brandt transferi için hızlıca somut adım attığı öne sürüldü..

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

30 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray teknik ekibi de takibe almış, oyuncunun transfer edilmesi için harekete geçmeye hazırlandığı kaydedilmişti.