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Haberler Fenerbahçe Ve Dirk Kuyt Fenerbahçe'ye geri döndü!

Ve Dirk Kuyt Fenerbahçe'ye geri döndü!

Son dakika... Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün İsmail Kartal olarak açıklanması sonrası Kartal'ın ilk yardımcısı da resmen belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 13:25 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 13:38
Ve Dirk Kuyt Fenerbahçe'ye geri döndü!

Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, daha önce sarı-lacivertlilerde forma giyen Dirk Kuyt'ın yardımcı antrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.

DIRK KUYT GERİ DÖNDÜ

FB TV canlı yayınına çıkan Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, "Yönetim kurulu kararıyla Futbol Direktörlüğü görevine Oğuz Çetin getirilmiştir. Birçok teknik adamla görüştük. Spnuç olarak İsmail Karta, futbol takımının teknik direktörü oldu. İsmail Kartal'ın birinci yardımcılığı görevine Dirk Kuyt'ı getirdik. Kendisiyle görüşüp anlaştık. Bize çok heyecanlı olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

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