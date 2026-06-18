Ve Dirk Kuyt Fenerbahçe'ye geri döndü!

Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, daha önce sarı-lacivertlilerde forma giyen Dirk Kuyt'ın yardımcı antrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.

DIRK KUYT GERİ DÖNDÜ

FB TV canlı yayınına çıkan Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, "Yönetim kurulu kararıyla Futbol Direktörlüğü görevine Oğuz Çetin getirilmiştir. Birçok teknik adamla görüştük. Spnuç olarak İsmail Karta, futbol takımının teknik direktörü oldu. İsmail Kartal'ın birinci yardımcılığı görevine Dirk Kuyt'ı getirdik. Kendisiyle görüşüp anlaştık. Bize çok heyecanlı olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.