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TRABZONSPOR HABERLERİ | Paul Onuachu'nun attığı gol dünya gündeminde!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında taraftarı önünde Tümosan Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor karşılaşmayı 2-1 kazandı. Takımına galibiyeti getiren gollere imza atan Nijeryalı forvet Paul Onuachu, attığı Zlatan Ibrahimovic golüyle Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 06:50
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TRABZONSPOR HABERLERİ | Paul Onuachu'nun attığı gol dünya gündeminde!

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Süper Lig'de Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'u ağırladığı maçta tam anlamıyla Paul Onuachu şov vardı. Nijeryalı yıldız önce perdeyi açan golü kaydetti. Konyaspor beraberliği yakaladıktan kısa süre sonra yeniden sahne aldı. Rakip ağları öyle mükemmel bir vuruşla sarstı ki herkesi bir kez daha kendisine hayran bıraktırdı. Maç sonunda teknik direktör Abdullah Avcı "Onuachu'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Belki de yılın en güzel golünü attı" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki yıldızın golü sadece Türkiye'de değil, dünya basınında da geniş yer buldu.

PUSKAS ÖDÜLÜ VERİLMELİ

Karadeniz ekibi maç sonu paylaşımlarında Paul Onuachu'nun golünü paylaşıp "Puskas" yazdı. Her sene verilen Puskas Yılın Golü ödülünün oyuncularına verilmesi gerektiğini ima ettiler. Sosyal medyada yüksek takipçili futbol siteleri de bu golü takipçileriyle paylaştı. Nijerya basını büyük övgüler düzerken, İngiliz Daily Mail "Southampton'dan kiralık giden Onuachu fantastik bir gol attı. Bunu da skor berabereyken yaptı. Adeta içindeki Zlatan İbrahimovic'i ortaya çıkardı. Akrobatik bir vuruştu" yazdı. Soccernet ise "Bu gole Puskas Ödülü yakışır" başlığını attı.

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