Haberler Trabzonspor Onuachu Gomez'e yetişiyor

Onuachu Gomez'e yetişiyor

Bordo-mavili takımın dev forveti, bir gol daha atması durumunda geçen sezon boyunca toplam 5 kez fileleri sarsan Maxi Gomez’i yakalayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Onuachu Gomez'e yetişiyor

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, performansıyla takıma büyük katkı sağlıyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını geçirdiği Belçika ekibinde 19 maçta 16 gol atan ardından ise transfer olduğu İngiliz ekibi Southampton'da 11 maçı boş geçen Nijeryalı forvet, Karadeniz devinde yeni sayfa açmış durumda. 23 yaşındaki yıldız, bordo-mavili formayı giydiği 7 maçta 4 gol atarken takımının en skorer ismi olmayı başardı. Onuachu Konyaspor maçında bir gol daha atarsa geçen sezon toplamda 26 maçta 5 kez ağları sarsan Gomez'i de yakalayacak.

GOMEZ 10'DA 0 ÇEKTİ

Fırtına, geçtiğimiz sezon Valencia'dan 3 milyon euro'ya aldığı Maxi Gomez'i bu dönem Cadiz'e kiralamıştı. 27 yaşındaki Uruguaylı forvet, Cadiz ile çıktığı 10 maçta 0 çekti. Gol ve asist üretemeyen Gomez'in kiralık sözleşmesinde 3.5 milyon euro'luk zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu bulunuyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da yapılan idmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma, 5'e 2 pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

5 MİLYON TL PRİM

Yönetim Fenerbahçe derbisi için prim açıklamamıştı. Ama Başkan Ertuğrul Doğan'ın 26 yıl sonra gelen galibiyetin de coşkusuyla tüm takıma, personel de dahil olmak üzere 5 milyon TL prim verdiği öğrenildi. Bu para, büyük maç priminin 2 katı

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