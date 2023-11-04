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TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı takımına Fenerbahçe'yi ezberletiyor!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu olacak Trabzonspor'da maçı hazırlıkları son sürat devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı takıımına Fenerbahçe'yi ezberletirken sarı-lacivertlilerin daha önce oynadığı maçları takımına izlettiriyor. Öte yandan büyük maç öncesi bordo-mavililere sakat futbolcularından da iyi haber geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı takımına Fenerbahçe'yi ezberletiyor!

Trabzonspor'da Fenerbahçe derbisi öncesi takımın moral ve motivasyonunu yükseltmek için yoğun çalışmalar yapıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, saha içi kadar saha dışı çalışmalarına da ağırlık verdi. 60 yaşındaki hoca, hafta boyunca görüntülü analizlerle eksikleri takıma gösterdi ve uygulama ile bunları gidermeye çaba gösterdi. Karadeniz devi dev maça önce analiz, sonra sahada uygulama ve sonuç alma odaklı hazırlandı. Trabzonspor'un bir haftası şu şekilde geçti:

ÖNCE KARAGÜMRÜK MAÇI ANALİZİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk iş olarak Karagümrük maçında yapılan hataları ve maçın beraberlikle sonuçlanmasının nedenleri için yaptığı analizleri oyuncularıyla paylaştı. Takım savunma kalitesinin arttığını ancak hücum kalitesinin de artması gerektiğinin üzerinde durdu. Bu konuda gerekli çalışmalar yapıldı

GÖRÜNTÜLÜ ANALİZLER ARTTI

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm maçları detaylı şekilde analiz eden bordo mavili teknik ekip görüntülü olarak bu istatistikleri futbolcularla paylaştı. Rakibin ofansif gücü karşısında yapılacak karşı hamleler ve takım savunmasını daha iyi yapma konusu üzerinde özellikle duruldu. Sonuç alınması bekleniyor.

SAKATLARDAN İYİ HABERLER GELDİ

Karadeniz devinde bugünkü Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlığı bulunan oyunculardan hafta içerisinde güzel haberler geldi. Sakatlık süreci 4 hafta olması beklenen Bakasetas iki haftada geri dönerken, Trezeguet ise bir bölümde takımla çalıştı. Yine uzun süreli sakatlığını atlatan Fernandez de geri döndü.

KAPTAN VE HOCA HEDEFİ BELİRLEDİ

Uğurcan Çakır ve teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının karşısına çıkarak Fenerbahçe derbisi öncesi takımın durumuyla ilgili bilgiler verdi. Kaptan Çakır, "Biz sahada konuşacağız. İyi bir takımımız ve hocamız var" ifadesini kullanırken, Avcı ise, "Trabzonspor sahaya her zaman kazanmaya çıkar " dedi.

YÖNETİM KURULU ERKEN ÖDEDİ

Bordo-mavili yönetim kurulu da Fenerbahçe ile oynanacak olan dev maç öncesi hem takımın hem de personelin motivasyonunu daha da artırmak için maaş ödemelerini planlanan tarihe göre erken gerçekleştirdi. Futbolcuların kafası bu konuda iyice rahatlatıldı. Her şey Kadıköy'de kazanmak üzerine kuruldu.

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