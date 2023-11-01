Haberler Trabzonspor Onuachu sustu

Onuachu sustu

Abdullah Avcı, ilk geldiğinde olduğu gibi savunma zaaflarını belli oranda düzeltirken, şimdi sıra hücumda. Tecrübeli çalıştırıcı, hafta boyunca özellikle atak organizasyonları üzerinde duracak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Onuachu sustu

Abdullah Avcı, ilk geldiğinde olduğu gibi savunma zaaflarını belli oranda düzeltirken, şimdi sıra hücumda. Tecrübeli çalıştırıcı, hafta boyunca özellikle atak organizasyonları üzerinde duracak. Ön taraftaki oyunculara ekstra idmanlar yaptıracak olan Avcı, Fenerbahçe derbisinde daha üretken bir takım ortaya çıkarmak istiyor. İlk 3 maçında 3 gol atan Onuachu'yu sonrasında etkili kullanmayan Fırtına, 2.01'lik forveti rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşturmayı hedefliyor.

Kasımpaşa ile yaşadığı gol krallığı sonrası Trabzonspor'a imza atan Umut Bozok bu sezon yalnızca 4 karşılaşmada süre aldı. Trabzonspor ile 41 karşılaşmada görev alan Umut Bozok 10 gol 3 asistlik skor katkısı sağladı.

YASAKLAR KALKSIN

Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe derbisinde tribünde olmak istiyor . Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu, "F.Bahçeliler Trabzon'a gelsin Trabzonsporlular Kadıköy'e gitsin. Futbol taraftarla güzel" diye konuştu.

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