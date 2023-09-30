Trabzonspor - Pendikspor maçı CANLI | Süper Lig

Trabzonspor ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaşıyor. Papara Park stadyumunda oynanan müsabakada hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.
Bu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR - PENDİKSPOR MAÇI İLK 11'LER
Trabzonspor:Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Visca, Onuachu
Pendikspor:Erdem, Serkan, Murat, Berkay, Sequeira, Vukovic, Midtsjö, Lusamba, Çekici, Halil, Thuram
TRABZONSPOR- PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
İki takım arasındaki karşılaşma 30 Eylül Cumartesi günü 16.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den CANLI yayınlanıyor.