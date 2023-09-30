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Trabzonspor - Pendikspor maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Pendikspor'u ağırlıyor. Bordo-mavililer mutlak galibiyet peşinde. Pendikspor ise ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Trabzonspor - Pendikspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 16:01 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 16:21
Trabzonspor - Pendikspor maçı CANLI | Süper Lig

Trabzonspor ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaşıyor. Papara Park stadyumunda oynanan müsabakada hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.

Bu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - PENDİKSPOR MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor:Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Visca, Onuachu

Pendikspor:Erdem, Serkan, Murat, Berkay, Sequeira, Vukovic, Midtsjö, Lusamba, Çekici, Halil, Thuram

TRABZONSPOR- PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İki takım arasındaki karşılaşma 30 Eylül Cumartesi günü 16.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den CANLI yayınlanıyor.

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