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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Hatayspor mağlubiyeti yorumu

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Hatayspor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada "Trabzonspor'a yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Böyle olmaması gerekirdi. Bundan sonrasında olmaması için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 14:22
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Hatayspor mağlubiyeti yorumu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor karşısında alınan mağlubiyetin Trabzonspor'a yakışmayan bir sonuç olduğunu ve bundan sonra yaşanmaması için de ne gerekiyorsa yapmaları gerektiğini söyledi.

Ertuğrul Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tüzük tadilatı toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili kulübün başkanı, toplantıya katılan üyelere teşekkür ederek, "Gelip burada bize destek verdiler, kulüplerine sahip çıktılar, sağ olsunlar. Gayet güzel havada geçti. Sonuçta herkesin ortak değeri Trabzonspor. Bunların da hepsi Trabzonspor'un iyiliği için, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan geçti, gayet güzel oldu." dedi.

Atakaş Hatayspor maçında alınan yenilgiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğan, "Trabzonspor'a yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Böyle olmaması gerekirdi. Bundan sonrasında olmaması için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Bunları konuşuyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör Nenad Bjelica ile her zaman görüştüğünü vurgulayan Doğan, "Birazdan yine görüşeceğiz. Normal, olağan görüşmeler. O da sonuçların böyle olmasını istemez. Herkes Trabzonspor'un iyi olmasını istiyor, kendisi de öyle. İnşallah buna benzer sonuçları bundan sonra yaşamayacağız." ifadelerini kullandı.

Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin play-off sistemine yönelik söylemleriyle ilgili de "Çok yeni bir konu. Kulübün gelirinin arttırılması için bu tip konuşmalar daha önceden olmuştu. Başkanımız ilk defa dillendirdi. Kendisi herhalde bizi çağıracaktır, bu konuları detaylı konuşacağız. Artısını, eksisini o zaman daha açık konuşabiliriz. Çok sıcak konu, ne olduğunu anlamadan bir yorum yapmam yanlış olur." değerlendirmesinde bulundu.

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