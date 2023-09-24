Alt yapıda kolej havası

Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde sezon öncesi futbolcuların aileleriyle toplantılar yapıldı, davranış bilimleri derslerinin yanı sıra İngilizce dersleri de başladı. Futbolculara, giyiminden oturmasına, konuşmasından genel kültürüne kadar eğitimler veriliyor. Oyuncuların geleceğine yön vermeleri konusunda tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.
Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde sezon öncesi futbolcuların aileleriyle toplantılar yapıldı, davranış bilimleri derslerinin yanı sıra İngilizce dersleri de başladı. Futbolculara, giyiminden oturmasına, konuşmasından genel kültürüne kadar eğitimler veriliyor. Oyuncuların geleceğine yön vermeleri konusunda tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.