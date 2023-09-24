Haberler Trabzonspor Alt yapıda kolej havası

Alt yapıda kolej havası

Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde sezon öncesi futbolcuların aileleriyle toplantılar yapıldı, davranış bilimleri derslerinin yanı sıra İngilizce dersleri de başladı. Futbolculara, giyiminden oturmasına, konuşmasından genel kültürüne kadar eğitimler veriliyor. Oyuncuların geleceğine yön vermeleri konusunda tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 06:50
Alt yapıda kolej havası
Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde sezon öncesi futbolcuların aileleriyle toplantılar yapıldı, davranış bilimleri derslerinin yanı sıra İngilizce dersleri de başladı. Futbolculara, giyiminden oturmasına, konuşmasından genel kültürüne kadar eğitimler veriliyor. Oyuncuların geleceğine yön vermeleri konusunda tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.
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