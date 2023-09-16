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TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | TS BJK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Beşiktaş, 5. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Beşiktaş'ta bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan Amartey ile Tayyip Talha, Trabzon'a götürülmedi. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 15:30
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | TS BJK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 17 Eylül Pazar günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabakayı beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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