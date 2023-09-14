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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'dan bir transfer daha! Anlaşma sağlandı

Son dakika spor haberi: Transferde atağa kalkan Trabzonspor'dan bir hamle daha geldi. Bordo-mavililer, Alanyaspor'da forma giyen Umut Güneş'i kadrosuna katıyor. Fırtına, 23 yaşındaki orta sahanın transferi için Akdeniz ekibiyle anlaşma sağladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 21:17 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 21:47
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'dan bir transfer daha! Anlaşma sağlandı

Trabzonspor transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala girişimlerine hız verdi. Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

Yerli oyunculara ayrı bir önem veren Fırtına, Alanyaspor'un 23 yaşındaki orta sahası Umut Güneş'i renklerine bağlıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI!

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Umut Güneş transferi için Akdeniz ekibiyle el sıkıştı.

Merkez orta saha mevkisinde forma giyen Umut Güneş, ön libero ve on numara bölgelerinde de görev alabiliyor. 2000 doğumlu oyuncu bu sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de 3 maça çıktı.

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