Beyoğlu Yeniçarşıspor-Fenerbahçe MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hafta sonu oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı devirerek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Teknik direktörün bu akşamki maçta rotasyona gitmesi ancak Talisca, Guendouzi ve yeni transferlerden Musaba gibi isimlere şans vererek maçın kontrolünü elinde tutması bekleniyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ev sahibi Beyoğlu Yeni Çarşıspor için ise bu maç, tarihinin en önemli sınavlarından biri olarak kabul ediliyor. Genç ve dinamik bir kadroya sahip olan İstanbul ekibi, Fenerbahçe karşısında dirençli bir futbol sergileyerek sürpriz puan peşinde koşacak. Maçın oynanacağı yer konusunda yaşanan belirsizlik, TFF'nin açıklamasıyla çözüldü. Daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı duyurulan müsabaka, saha zeminini koruma amacıyla Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na kaydırıldı. İşte Beyoğlu Yeniçarşıspor-Fenerbahçe maçının detayları...

BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beyoğlu Yeniçarşıspor-Fenerbahçe maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında oynanacak Beyoğlu Yeniçarşıspor-Fenerbahçe maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

👉FENERBAHÇE ZTK MAÇI CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN👈

BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Beyoğlu Yeniçarşıspor: Burak, Emir, Burak Yamaç, Ali Keten, Ali Eren, Göktan, Barış, Eren, Alhan, Emre Can, Emre Burgaz

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Guendouzi, Musaba, Szymanski, Kerem, Talisca.

🏆 Ziraat Türkiye Kupası 🆚 Beyoğlu Yeni Çarşı 🗓️ 14 Ocak Çarşamba 🕣 20.30 🏟️ Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 📲 #BYÇvFB #MaçVarsaÜlkerVar | @Ulker pic.twitter.com/YWfFj8OnPw — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 13, 2026

İLK MAÇ HÜSRAN

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı yenerek kupayı müzesine götüren sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'e verilen arada şampiyonlukla moral buldu. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşaması ilk maçında Beşiktaş'a evinde 2-1 mağlup ayrıldı.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI'NIN KUPA YOLU

TFF 2. Lig'de mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşı, Ziraat Türkiye Kupası'na 1. turdan başladı. Bir başka İstanbul ekibi olan İnkılap FSK'yı 1-0 mağlup ederek üst tura yükselen mavi-beyazlılar, bu turda Silivrispor'a penaltı atışlarıyla üstünlük sağladı. Kupada 3. turda Isparta 32 Spor'u 2 golle geçen Beyoğlu Yeni Çarşı, 4. turda Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe ile karşılaştı. Beyoğlu ekibi, İzmir temsilcisini 1-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı. Efe İnanç yönetimindeki takım grubun ilk mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu. Beyoğlu Yeni Çarşı, Fenerbahçe karşılaşması sonrası C Grubu'nda Çaykur Rizespor ve Kocaelispor ile oynayacak.

👉Beyoğlu Yeniçarşıspor-Fenerbahçe MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 👈

ROTASYONLU KADRO

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kadroya dahil olan oyuncular Anthony Musaba ile Matteo Guendouzi, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı forma giydi. Kaleci Mert Günok da final maçının kadrosunda yer aldı.

Sakatlığı bulunan Archie Brown'un tedavisi sürerken, Edson Alvarez takımla çalışmalara başladı. Youssef En-Nesyri ise Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesiyle mücadele ediyor. Teknik Direktör Tedesco'nun kupaya rotasyonlu kadroyla çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, 18 Ocak Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçından 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

TURGUT DOMAN YÖNETECEK

Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak.