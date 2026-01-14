Ajax Zlatan Ibrahimovic'in oğlunu transfer ettiğini duyurdu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ajax'ta önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Hollanda devi Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Maximilian Ibrahimovic'i Milan'dan sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığını açıkladı.

Number 27, Maximilian ❌❌❌ — AFC Ajax (@AFCAjax) January 14, 2026

BABASI DA FORMA GİYMİŞTİ

Maximilian Ibrahimovic'in babası Zlatan Ibrahimovic, 2001 ve 2004 yılları arasında Ajax'ta forma giymişti. Hollanda ekibi de bu detayı unutmayarak bir paylaşımda bulundu.