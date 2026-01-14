CANLI SKOR ANA SAYFA
Ajax Zlatan Ibrahimovic'in oğlunu transfer ettiğini duyurdu!

Hollanda'nın dev takımlarından Ajax, Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Maximilian Ibrahimovic'i Milan'dan sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 13:13 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 14:01
Ajax'ta önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Hollanda devi Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Maximilian Ibrahimovic'i Milan'dan sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığını açıkladı.

BABASI DA FORMA GİYMİŞTİ

Maximilian Ibrahimovic'in babası Zlatan Ibrahimovic, 2001 ve 2004 yılları arasında Ajax'ta forma giymişti. Hollanda ekibi de bu detayı unutmayarak bir paylaşımda bulundu.




