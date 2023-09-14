Haberler Trabzonspor Eyvah Afrika Kupası

Eyvah Afrika Kupası

Trabzonspor'dan Mısırlı Trezeguet, Fildişili Pepe ve Nijeryalı Onuachu milli takıma katılırlarsa en az 4 maç kaçıracaklar. Bu rakam artabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Eyvah Afrika Kupası

Afrika Uluslar Kupası, birçok takım için sorun. Çünkü liglerin oynandığı dönemde takımdaki Afrikalı futbolcular bu turnuvaya katılıyor. Kupa 13 Ocak tarihinde başlayacak. Finali 11 Şubat 2024 tarihinde oynanacak. Bordo-mavili takımdan 4 oyuncu kupaya katılacak. Mısırlı Mahmoud Trezeguet, Nijeryalı Paul Onuachu ve Fildişi Sahilleri'nden Nicolas Pepe'nin ülke takımlarından davet almaları bekleniyor. 3 ülke de favori. 4'üncü isim ise kadro dışı bırakılan Gineli Fode Koita. Trezeguet, Onuachu ve Pepe, milli takıma çağırılırsa en az 4 maç takımlarından uzak kalacak. Ülkelerinin turnuvada başarılı olmaları halinde yani bir başka deyişle gruptan çıkmaları ve finale yürümeleri durumunda kaçıracakları maç sayısı daha da artacak.

Trezeguet çok hızlı

İngiliz basını, dünyanın en hızlı oyuncularını derledi. Liste başında PSG'nin yıldızı Kyle Mbappe var. 38 kilometre hıza ulaşan Fransız yıldız adeta bir sürat makinesi. İkinci basamakta 37.8 kilometre ile Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker yer alıyor. 3. sırada ise 37.5 kilometre hızla depar atabilen Trabzonspor'dan Mahmoud Trezeguet var. 4. sırada Manchester United'ın sağ beki Bissaka (37.4) var. 5. sırada ise futbola veda eden Gareth Bale (36.9) yer alıyor. Trezeguet hem toplu hem de topsuz çok süratli bir isim

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan çifte bomba! Kimse beklemiyordu...
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Rusya ve Ukrayna'ya yeni isim
Kuntz için flaş iddia! Yeni takımı...
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bjelica Beşiktaş karşısında bir ilk peşinde!
Fırtına'dan Cimbom'a dev çalım! Teklif yapıldı
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (13 Eylül)
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 14 EYLÜL | A101'de bu hafta neler var?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan Cimbom'a dev çalım! Teklif yapıldı Fırtına'dan Cimbom'a dev çalım! Teklif yapıldı 00:48
Fırtına'dan Cimbom'a dev çalım! Teklif yapıldı Fırtına'dan Cimbom'a dev çalım! Teklif yapıldı 00:48
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! 23:14
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! 22:47
Antalyaspor F.Bahçe maçına hazırlanıyor Antalyaspor F.Bahçe maçına hazırlanıyor 22:19
F.Bahçe'ye 15 milyon euroluk yıldız! F.Bahçe'ye 15 milyon euroluk yıldız! 22:15
Daha Eski
Fırtına'da sakatlık şoku! Fırtına'da sakatlık şoku! 22:15
Kazancı'dan flaş Şenol Güneş sözleri! Kazancı'dan flaş Şenol Güneş sözleri! 22:15
Beşiktaş'tan dudak uçuklatan anlaşma Beşiktaş'tan dudak uçuklatan anlaşma 22:15
F.Bahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi... F.Bahçe'ye Al-Musrati cevabı! Transferi... 22:15
G.Saray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı dondurulacak G.Saray'ı çıldırtan gelişme! Lisansı dondurulacak 22:15
Yıllar sonra gelen transfer itirafı! Yıllar sonra gelen transfer itirafı! 22:15