Eyvah Afrika Kupası

Afrika Uluslar Kupası, birçok takım için sorun. Çünkü liglerin oynandığı dönemde takımdaki Afrikalı futbolcular bu turnuvaya katılıyor. Kupa 13 Ocak tarihinde başlayacak. Finali 11 Şubat 2024 tarihinde oynanacak. Bordo-mavili takımdan 4 oyuncu kupaya katılacak. Mısırlı Mahmoud Trezeguet, Nijeryalı Paul Onuachu ve Fildişi Sahilleri'nden Nicolas Pepe'nin ülke takımlarından davet almaları bekleniyor. 3 ülke de favori. 4'üncü isim ise kadro dışı bırakılan Gineli Fode Koita. Trezeguet, Onuachu ve Pepe, milli takıma çağırılırsa en az 4 maç takımlarından uzak kalacak. Ülkelerinin turnuvada başarılı olmaları halinde yani bir başka deyişle gruptan çıkmaları ve finale yürümeleri durumunda kaçıracakları maç sayısı daha da artacak.

Trezeguet çok hızlı

İngiliz basını, dünyanın en hızlı oyuncularını derledi. Liste başında PSG'nin yıldızı Kyle Mbappe var. 38 kilometre hıza ulaşan Fransız yıldız adeta bir sürat makinesi. İkinci basamakta 37.8 kilometre ile Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker yer alıyor. 3. sırada ise 37.5 kilometre hızla depar atabilen Trabzonspor'dan Mahmoud Trezeguet var. 4. sırada Manchester United'ın sağ beki Bissaka (37.4) var. 5. sırada ise futbola veda eden Gareth Bale (36.9) yer alıyor. Trezeguet hem toplu hem de topsuz çok süratli bir isim