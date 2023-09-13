Trabzonspor'un 4 hücumcusu Afrika Kupası için davet bekliyor

Fildişi Sahil'nde temmuz ayında oynanması planlanan 34'üncü Afrika Uluslar Kupası ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti. Ocak ayında başlayacak turnuva için Trabzonspor'dan 4 isim davet bekliyor.

TRABZONSPOR'DA 4 HÜCUMCU GÖREV BEKLİYOR

Sezona inişli çıkışlı bir grafik sergileyerek başlayan Trabzonspor'da Mısırlı Mahmoud Hassan Trezeguet, kadro dışı kalan Gineli Fode Koita ve yeni transferler Nijeryalı Paul Onuachu ile Fildişi Sahilli Nicolas Pepe turnuvada görev almak için teknik direktörlerinden davet bekliyor.

Ligde Kasımpaşa maçından önce gol yollarında sorun yaşayan bordo-mavili takım, oyuncuların milli davet alması durumunda hücumda nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Trabzonspor'un 14 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında maç yapacağı takımlar:

Antalyaspor (D)

Galatasaray

Rizespor (D)

Kasımpaşa

Beşiktaş (D)

Hatayspor