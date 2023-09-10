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Süleyman affedildi

Transfer sürecinde sorun yaşanan Süleyman Cebeci bordo-mavili takımdan ayrılarak Brest'in yolunu tutmuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 06:50
Süleyman affedildi

Transfer sürecinde sorun yaşanan Süleyman Cebeci bordo-mavili takımdan ayrılarak Brest'in yolunu tutmuştu. Fransa'da yaşadığı dil problemi nedeniyle burada tutunamayan 20 yaşındaki oyuncu şehre döndü. Yönetim, Süleyman'ı yeniden kazanmak için harekete geçti. Karşılıklı görüşmeden af kararı çıktı. Genç futbolcu, bugün kulübe gelecek. Yeniden alt yapıya dönerek, kaptanlık pazubandını takacak

İki yıldız kalıcı gibi

Onuachu ve Nicolas Pepe transferlerinin ardından yabancı sayısı 15'e yükseldi. Trabzonspor bu dönemde Edin Visca veya Stefano Denswil'in birinin kontratından çıkmayı planlıyordu. İki oyuncunun menajerleriyle masaya oturuldu. Ancak temsilcileri, iki futbolcunun da Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyledi. Yönetim farklı bir çözüm arıyor.

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