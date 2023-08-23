TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Ianıs Hagi harekatı! İlk temaslar kuruldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, rotayı yeni bir isme çevirdi.

Bordo-mavililer, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis için devreye girdi. İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu için ön görüşmeler yapıldı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Ianis Hagi, PSV Eindhoven'a karşı kritik Şampiyonlar Ligi ön eleme play-off'u için Rangers kadrosundan çıkarıldı.

Hafta sonu Greenock Morton'a karşı Viaplay Kupası galibiyetinin ardından maç eksikliğini açıkça ortaya koyan Rumen oyuncu, başlangıçta Michael Beale'in kadrosuna dahil edildi. Sonra kadroda kendisine yer verilmedi. Bu da ayrılık haberlerini artırdı.