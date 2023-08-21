Fırtına'nın derbi kabusu sürüyor... Büyük maçlarda son zaferini 24 Aralık 2022'de Fenerbahçe'ye karşı alan bordo-mavililer, daha sonra 8 ayda 4 derbide 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray'a 2-0 kaybeden Fırtına, yine Nenad Bjelica'yla geçen sezon Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. İhsan Derelioğlu yönetiminde Beşiktaş maçından golsüz ayrılan Karadeniz ekibi, Galatasaray'a karşı ise Abdullah Avcı'yla 2-1 kaybetmişti.
Fırtına'nınderbi kabusu sürüyor... Büyük maçlarda son zaferini 24 Aralık 2022'de Fenerbahçe'ye karşı alan bordo-mavililer, daha sonra 8 ayda 4 derbide 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray'a 2-0 kaybeden Fırtına, yine Nenad Bjelica'yla geçen sezon Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. İhsan Derelioğlu yönetiminde Beşiktaş maçından golsüz ayrılan Karadeniz ekibi, Galatasaray'a karşı ise Abdullah Avcı'yla 2-1 kaybetmişti.