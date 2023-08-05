TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Luis Palma'yı gündemine aldı!

Trabzonspor ile ilgili İngiliz basınında dikkat çeken bir haber geldi. Karadeniz Gazetesi'nin Daily Mail'den aktardığı haberde bordo-mavililerin Yunan ekibi Aris'in sol kanat oyuncusu Luis Palma'ya ilgi gösterdiği yazıldı.

Sol kanat, santrafor ve on numara bölgelerinde oynayabilen Palma ile ilgili yapılan haberlerde 23 yaşındaki oyuncuya Trabzonspor'un yanı sıra Stoke City, Rangers ve Watford'un da ilgisinin bulunduğu belirtildi. 2.5 milyon euro değerindeki Honduraslı oyuncunun Aris ile 2026 sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.