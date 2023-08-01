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Trabzonspor'da yeni transfer Mehmet Can Aydın ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına basına açık yapılan idmanla devam etti. Bordo-mavililerin idmanına sakatlığı bulunan 7 oyuncu ve izinli olan Hakan Yeşil katılmazken takımın son transferi Mehmet Can Aydın ilk idmanına çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 20:32
Trabzonspor'da yeni transfer Mehmet Can Aydın ilk antrenmanına çıktı

AEK ile yapılan hazırlık maçını geride bırakan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. 1461 Trabzon ile yapılacak hazırlık maçı öncesi çalışmalarına devam eden oyuncular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmana salon çalışmasıyla başladı. Basına açık yapılan saha idmanında takımın yeni transferi Mehmet Can Aydın takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanda yer aldı.

8 OYUNCU İDMANDA YOK

İdmanda sol arka adalesinde ağrı hisseden Denswil, üst adalesinde kas spazmı yaşayan Hüseyin Türkmen, sağ kasık spazmı yaşayan Umut Bozok, bel ağrısı yaşayan Siopis, AEK maçında burnu kırılan Benkovic, ameliyat olan Orsic, tedavisi süren Fernandez ile izinli olan Hakan Yeşil yer almadı. Çalışmalarını yarın sürdürecek olan oyuncular, 4 Ağustos Cuma günü 1461 Trabzon ile hazırlık maçı yapacak.

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