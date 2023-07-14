Trabzonspor'un Slovenya kampı devam ediyor

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, sabah antrenmanında hücum organizasyonlarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP FEHERVAR

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın Macaristan'ın MOL Fehervar, takımı ile karşı karşıya gelecek.

Slovenya'daki ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 yenilen bordo-mavililer, kampta 2. sınavına çıkacak.

Trabzonspor'un antrenmanlarını gerçekleştirdiği Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde oynanacak karşılaşma TSİ ile 18.30'da başlayacak.

YÖNETİCİ İBRAHİM ŞAHİNKAYA KAMPTA

Trabzonspor'un kampının 11. gününde ilk kez bir yönetici kampa geldi.

Kulüp yönetim kurulu üyesi İbrahim Şahinkaya, kampa gelerek bugün yapılan çalışmayı izledi. 16 Temmuz'a kadar kamp çalışmalarını takip edecek Şahinkaya, hazırlıkların ikinci bölümünde kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile tekrar Slovenya'ya gelmeyi planladıklarını kaydetti.