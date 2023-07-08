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TRABZONSPOR HAJDUK SPLIT MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Hajduk Split maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Hajduk Split ile karşılaşacak. Yeni transferlerin de süre alması beklenen karşılaşma futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Hajduk Split maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:18 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:31
TRABZONSPOR HAJDUK SPLIT MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Hajduk Split maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Hajduk Split maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Nenad Bjelica yönetiminde yeni sezon hazılrıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya'da kamp yapıyor. Fırtına, Hajduk Split ile kozlarını paylaşacak. MAç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Hajduk Split maçı 8 Temmuz Cumartesi günü saat 12:30'da oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal henüz bilinmiyor.

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