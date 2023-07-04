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Trabzonspor'a 1.91'lik kule! Transfere sıcak bakıyor

Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer, Bruno Petkovic'ten sonra takım arkadaşı Sandro Kulenovic için de çalışıyor. Hırvat basını 1.91'lik golcünün sıcak baktığını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 06:50
Trabzonspor'a 1.91'lik kule! Transfere sıcak bakıyor

Karadeniz ekibi forvet mevkii için Dinamo Zagreb kulübünün kapısını aşındırıyor. Yönetimin tek isteği Bruno Petkovic değil. Fırtına, aynı kulüpten Sandro Kulenovic'in de peşinde. Hırvat basınında çıkan haberde, Trabzonspor'un teknik direktör Nenad Bjelica'nın 1.91 boyundaki forveti takımında görmek istediği kaydedildi. Haberin detayında Bruno Petkovic'in kısa süre içinde bordo-mavili formayı giyeceği, onu Kulenovic'in de takip edeceği ifadeleri kullanıldı.

DINAMO GÖNDERECEK

Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak istediği Sandro Kulenovic geçen sezonu Lokomotiva'da kiralık geçirdi. Hırvat temsilcisi 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutmayı planlamıyor. 2025'e kadar kontratı var. Bonservis bedeli 2 milyon euro. Trabzonspor'un Bruno Petkovic'te uyguladığı taktiği Kulenovic için de sahneye koyacağı kaydedildi. Çok daha düşük bir teklifle onu renklerine bağlamaya çalışacak. 1.91 boyundaki oyuncu hava toplarına çok hakim. Gücüyle stoperleri bir hayli zor duruma sokuyor. Pres gücü de yüksek.

JUVENTUS DENEDİ

Sandro Kulenovic, NK Zagreb alt yapısından çıktı. Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Legia Varşova'nın ardından Juventus onu alt yapısında denedi. Rijeka ve Lokomotiva'da kiralık dönemler geçirdi. Kariyerinde 216 karşılaşmaya çıktı. 53 gol attı. 18 de asist yaptı.

HIRVAT KOLONİSİ

Trabzonspor Bruno Petkovic ve Sandro Kulenovic'i renklerine bağlaması durumunda kulüpteki Hırvat vatandaşı sayısı artmış olacak. Şu anda takımın hocası Nenad Bjelica ve kanat oyuncusu Mislav Orsic var. İki oyuncu kadroya katılırsa rakam 4'e çıkacak.

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