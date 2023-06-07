Tecrübe kazandı!

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın gelmesinden sonra yükselişe geçen ve bu sezon ilk kez art arda 3 maç kazanan Fırtına'yı Başakşehir durdurdu: 1-3. Sakatlıklar ve izinli futbolcular nedeniyle sahaya Eren Elmalı, Arif Boşluk, Taha Altıkardeş, Emirhan Zaman, Muammed Taha gibi 2000 doğumlu 6 futbolcuyla çıkan bordo-mavili takım, kapanışı iyi yapamadı. Rakibini yenerek ligi 5. sırada bitirmeyi hedefleyen Fırtına, 34'te Deniz Türüç'ün uzaklardan attığı golle geriye düştü. İlk devre bu skorla sona erdi.





BÜYÜK BİR ŞANSSIZLIK

İkinci devrenin hemen başında Eren Elmalı'nın kendi kalesine gol atmasıyla büyük şanssızlık yaşayan Fırtına, Edin Visca ile cevap verdi ve karşılaşmaya tutundu. Ancak 79'da Lucas Lima'nın golü bordo-mavili takımın gardını düşürdü. Genç ve yedeklerle sahaya çıkan Fırtına'nın zaman zaman etkili futbol sergilemesi, rakibi karşısında önemli pozisyonlar bulması dikkat çekerken, gelecek açısından da umut verdi. Oğuzhan Yılmaz ve Salih Malkoçoğlu'nun sonradan girerek siftah yaptığı Karadeniz devi, Spor Toto Süper Ligi bu sezon 6. sırada tamamladı.



GENÇ EMİRHAN SAKATLANDI

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın dün forma giydiği Emirhan Zaman büyük şanssızlık yaşadı. 20 yaşındaki ön libero, 74. dakikada sakatlanarak yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı. Emirhan, görev yaptığı süre içinde iyi işlere imza attı. Başakşehir, Fenerbahçe ile oynayacağı Türkiye Kupası finali öncesi büyük moral da kazanmış oldu.



MUHAMMET SINIFI GEÇTİ

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaleyi devralan kaleci Muhammet Taha Tepe, dün 3 gol yese de önemli kurtarışlara da imza attı. 18'inci dakikada Deniz Türüç'ün şutunu soğukkanlı bir şekilde çıkaran 22 yaşındaki eldiven, Lima'nın golünden önce de 30 saniyede iki kurtarışa imza atarak teknik ekipten alkış aldı. Taha maç sonrası, "Kaybettik. Bu nedenle üzgünüz" dedi.