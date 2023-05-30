Rekorla gitmişti

Bu sezon eski başkan Ahmet Ağaoğlu'nun girişimleriyle tekrar bordo-mavili takıma kiralık olarak katılan Yusuf, bekleneni veremedi.



Sadece 3 gol atabildi

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı, 7 müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı. Son haftalarda kadroya dahi giremeyen 26 yaşındaki orta saha, ligde 509 dakika bordo-mavili formayı giydi, 3 gol attı.



Avrupa'da da aynı performans

UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda 7 mücadelede görev alan Yusuf, 233 dakikada yeşil zeminde kaldı ve sadece kupada 2 gol kaydetti. Yazıcı'nın sezonun tamamlanmasıyla ayrılması bekleniyor.