Rekorla gitmişti

Bu sezon eski başkan Ahmet Ağaoğlu'nun girişimleriyle tekrar bordo-mavili takıma kiralık olarak katılan Yusuf, bekleneni veremedi.
Sadece 3 gol atabildi
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı, 7 müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı. Son haftalarda kadroya dahi giremeyen 26 yaşındaki orta saha, ligde 509 dakika bordo-mavili formayı giydi, 3 gol attı.
Avrupa'da da aynı performans
UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda 7 mücadelede görev alan Yusuf, 233 dakikada yeşil zeminde kaldı ve sadece kupada 2 gol kaydetti. Yazıcı'nın sezonun tamamlanmasıyla ayrılması bekleniyor.