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Rekorla gitmişti

Yusuf Yazıcı, 2019-20’de 17 milyon 500 bin euro + Edgar karşılığında Lille’e gitmişti ve rekor kırmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 06:50
Rekorla gitmişti

Bu sezon eski başkan Ahmet Ağaoğlu'nun girişimleriyle tekrar bordo-mavili takıma kiralık olarak katılan Yusuf, bekleneni veremedi.


Sadece 3 gol atabildi
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı, 7 müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı. Son haftalarda kadroya dahi giremeyen 26 yaşındaki orta saha, ligde 509 dakika bordo-mavili formayı giydi, 3 gol attı.


Avrupa'da da aynı performans
UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda 7 mücadelede görev alan Yusuf, 233 dakikada yeşil zeminde kaldı ve sadece kupada 2 gol kaydetti. Yazıcı'nın sezonun tamamlanmasıyla ayrılması bekleniyor.

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