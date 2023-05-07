TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Bjelica'dan Bruno Petkovic ısrarı!

Trabzonspor'da gelecek sezon bambaşka bir takım sahada olacak. Teknik direktör Nenad Bjelica, yenilenecek kadroda forvet pozisyonuna önemli yatırım yapmaları gerektiğini yönetime iletti. Sunduğu listenin ilk sırasında da Dinamo Zagreb'den eski öğrencisi Bruno Petkovic var. Hırvat çalıştırıcı, bordo-mavili kulübün teklifini kabul ederken, Süper Lig'in dinamiklerini de yakından inceledi. Süper Lig'i iyi tanıyanlara danıştı. Yaptığı çalışmalar sonucunda da Türkiye'de uzun boylu ve güçlü forvetlerin her zaman ortaya ciddi bir fark koyduğunu belirledi. Bu sebeple forvet için Bruno Petkovic isminde ısrar ediyor.



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Bjelica, Süper Lig'de yakın zamanda Ankaragücü hazırlıklarını tamamlayacak. gol krallığına ulaşmış Sörloth, Mario Gomez, Diagne, Fernandao gibi oyuncuların boylarının 1.90'ın üzerinde olduğunu belirterek bu tarzda bir forvete ihtiyaç duyduğunu belirledi. Dinamo Zagreb'den öğrencisi olan 1.93'lük Bruno Petkovic'in de transfer edilmesi halinde takımın önemli bir eksiğinin giderileceğini belirtti. 28 yaşındaki oyuncunun Dinamo Zagreb ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bordomavili ekip 6 milyon euro bonservisi olan tecrübeli forvet oyuncusunu 4 milyon euro civarında bir rakama bitirmeye çalışacak.