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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica Sivasspor maçı öncesi konuştu! "Trabzonspor'u tercih etmemin sebebi..."

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oluyor. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Nenad Bjelica zorlu mücadele öncesi konuştu. İşte Bjelica'nın sözleri... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 20:03 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 20:42
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica Sivasspor maçı öncesi konuştu! "Trabzonspor'u tercih etmemin sebebi..."

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oluyor. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Nenad Bjelica zorlu mücadele öncesi konuştu.

İŞTE BJELICA'NIN SÖZLERİ:

Bu sıcak karşılama için herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yoğun bir 2 gün geçirdik. Geldiğimizde çok fazla zamanımız yoktu. Çok fazla çalışma fırsatımız olmadı. Bugün bakalım maçta neler olacak bakalım hep beraber göreceğiz.

7.5 aylık geçen süreçte birçok takımdan teklif aldım. Ancak bana en net şekilde gelen ve bütün planlarını neyi, nasıl yapacağını anlatan kulüp Trabzonspor oldu. Konuştuğumuz başka kulüpler oldu. Trabzonspor'u tercih etme sebeplerimden biri, İstanbul'daki büyük takımlardan sonra Türkiye'de en çok kupa kazanmış bir takım. Büyük başarılara imza atmış, Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi.

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