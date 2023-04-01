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TRABZONSPOR KAYSERİSPOR CANLI 📺 | Trabzonspor - Kayserispor maçı 11'ler belli oldu

Trabzonspor ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik mücadelede Erkan Özdamar düdük çalacak. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar, Trezeguet ve Vitor Hugo kritik maçta forma giyemeyecek. İki takımda da hedef 3 puanı almak ve çıkışa geçmek. Zorlu mücadele öncesi 2 takımın 11'leri belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 14:47 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 15:10
TRABZONSPOR KAYSERİSPOR CANLI 📺 | Trabzonspor - Kayserispor maçı 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kayserispor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış müsabakasında iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Visca, Markovic, Gomez.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam


TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar ve Trezeguet ile Bahia Kulübüne transferinin tamamlanması için kentten ayrılan Vitor Hugo, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Adana Demirspor ile yapılan ilk maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Orhan Ak ile iyi başlangıcını Yukatel Kayserispor karşısında da sürdürmeye çalışacak.


TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? TS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kayserispor maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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