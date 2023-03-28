Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Naci Ünüvar'ın sakatlığıyla alakalı açıklama geldi!

Trabzonspor'dan Naci Ünüvar'ın sakatlığıyla alakalı açıklama geldi!

Ümit Milliler, hazırlık karşılaşmasında Kosova Ümit Milli Takımı karşısında 4-2 galip gelmeyi başarmıştı. Karşılaşmada Trabzonspor'lu Naci Ünüvar sakatlık geçirmişti. Trabzonspor'dan genç oyuncu için açıklama geldi. | Ts spor haberi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 21:22 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 21:24
Trabzonspor'dan Naci Ünüvar'ın sakatlığıyla alakalı açıklama geldi!

Ümit Milli Takımımız, hazırlık maçında Kosova U21'i 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Karşılaşmada Trabzonspor'un Ajax'tan kiraladığı Naci Ünüvar sakatlık geçirmişti. Trabzonspor'dan genç oyuncu için açıklama geldi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Naci Ünüvar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye-Kosova arasında oynanan U21 maçında sakatlanan Futbol A takımımız oyuncularından Naci Ünüvar'ın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda uyluk iç bölgesinde kas (adduktor) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

DİĞER
Aldatmak dizisinde Tarık’a karşı ittifak
Erden Timur'dan şok sözler! Zaniolo, Icardi ve F.Bahçe...
Kanarya'ya Premier Lig'den golcü önerisi! Yönetim...
Brezilya'dan Jorge Jesus kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'dan açıklamalar
"Bulunduğumuz durumdan Ertuğrul Doğan'ın liderliğiyle çıkacağız"
2023 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Nisan ara tatil ne zaman 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 21:22
Stefan Kuntz'dan taktik açıklaması! Stefan Kuntz'dan taktik açıklaması! 21:07
G.Saray Çağdaş Faktoring evinde kazandı! G.Saray Çağdaş Faktoring evinde kazandı! 20:52
Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam etti Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam etti 20:44
Aboubakar'ın golü Kamerun'a yetmedi! Aboubakar'ın golü Kamerun'a yetmedi! 20:18
"Kapasite artırımı için UEFA izin verdi" "Kapasite artırımı için UEFA izin verdi" 20:02
Daha Eski
Altınordu evinde galip geldi! Altınordu evinde galip geldi! 19:03
Pendikspor evinde hata yapmadı! Pendikspor evinde hata yapmadı! 19:03
Sivasspor'da Başakşehir mesaisi devam etti Sivasspor'da Başakşehir mesaisi devam etti 18:56
"Bursaspor’u en üst seviyeye taşımak istiyorum” "Bursaspor’u en üst seviyeye taşımak istiyorum” 18:34
A Milli Takım'ın Hırvatistan maçı 11'i belli oldu! A Milli Takım'ın Hırvatistan maçı 11'i belli oldu! 18:05
Anadolu Efes - Olimpia Milano | CANLI Anadolu Efes - Olimpia Milano | CANLI 17:43