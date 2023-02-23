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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Basel maçının ardından dikkat çeken sözler! "Yaşadığım en enterasan 2 maçtı"

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-0'ın rövanşında deplasmanda İsviçre ekibi Basel'e 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte teknik adamın sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 01:21 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 01:27
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Basel maçının ardından dikkat çeken sözler! "Yaşadığım en enterasan 2 maçtı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Basel mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKNİK ADAMIN SÖZLERİ

Abdullah Avcı: İki maçın tamamı üzerinden gidersek her şeyde üstündük. 2 maçta 12 pozisyon falan var. Bugün de çok iyi başladık, ilk gelen top gol oldu. Penaltıyı kaçırıyoruz, oyunda kalıyoruz. Gol atıyorsun, VAR'dan dönüyor. Çok dramatik gerçekten.

Bu seviyede bu kadar pozisyona girip atmak gerekiyor. Rakip de inanamadı. Hakikaten üzücü. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok enteresan.

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