Hamsik'te geri sayım

1.5 sezon önce alınan Marek Hamsik, sakatlıklar nedeniyle bu dönem 22 maçta forma giyebildi. Son dönem teknik direktör Abdullah Avcı tarafından daha çok yedek bekletilen Slovak orta sahanın baldır sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ülkesine giden 35 yaşındaki süper yıldız, radikal bir karar alarak kendisiyle özdeşleşen, "Dik saç modelini" kestirdi. Daha önce, "Futbolu bırakana kadar saçlarımı kestirmeyeceğim" açıklamasını yapan Hamsik için Avcı, "Trabzon'a döndüğünde kendisiyle yemek yiyip geleceğini konuşacağız" dedi Larsen takımda kaldı
Gönderilmesi düşünülen Larsen ile yola devam edilecek. Peres'in sakatlanması sonrası Antalya maçında forma giyen Danimarkalı sağ bek için Abdullah Avcı "Gerçek bir profesyonel. Her hocanın isteyeceği bir isim" diyerek onun kalacağını açıkladı.